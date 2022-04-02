Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Oruç muazzam bir iç doktordur!

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Ramazan ayının ilk gününde kaleme aldığı yazısında, “Oruç muazzam bir iç doktordur! Hatta biraz daha ileri gidelim: Ramazan ayı ve onun temel ritüeli ‘oruç görevi’ muazzam bir sağlık tamircisi ve harika bir doğal iyileştiricidir” dedi.

“Zira farklı ülkelerde, farklı merkezlerde tekrarlanan birçok bilimsel araştırmada şu bilgi net ve açık olarak teyit edilmiştir: Aç kalma süremiz uzadıkça ve ramazandaki 'iftar, sahur ritüeli'nde olduğu gibi 2 öğünle makul miktarda beslenmeye devam ettikçe kronik hastalıkları önlemede, iyi yaşlanmada, bedensel ve ruhsal huzuru yeniden kazanmada sağlığımıza bu güzel ay muazzam katkılar sağlıyor” diyen Müftüoğlu devamında şunları kaydetti:

“Özellikle “iftar, sahur düzeni”ni dikkatle planlayıp gıda tüketimini fazla abartmazsak ramazan boyunca metabolizmamız daha verimli, enzimatik ve hormonal sistemlerimiz daha güçlü, detoks/temizlik organizasyonlarımız daha etkili çalışmaya başlıyor. Zira daha ramazanın ilk gününden itibaren muazzam bir iç doktor, yani OTOFAJİ mekanizması devreye giriyor.”

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