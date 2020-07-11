Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Ne yazık ki düşkünlük meselesini net ve açık anlatamadık, milyonlarda zinde yaşlımızı evlere kapattık

Hürriyet baş yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip Koronavirüs salgınında önemli olanın zindelik ve bağıklık sistem olduğunu vurgularken 'düşkünlerin' dikkat etmesi gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Müftüoğlu, 'düşkünlüğü' ise, "bedensel ve ruhsal kapasiteyle ilişkili bir sorun ve çoğu zaman düzeyine bizim karar verdiğimiz bir durum, bir haldir" şeklinde açıkladı.
Düşkünlüğün yaşla ilgili değil, sağlık durumuyla ilgili olduğunu belirten Müftüoğlu, bu bağlamda zinde olan 65 yaş üstü vatandaşları evlere kaptılmasında yanlışlık yapıldığını ifade etti.
"COVID-19 ve diğer ağır enfeksiyonlarda asıl mesele, yaşlılık değil kronik hastalıklara bağlı, bakımsızlığa bağlı, bedene ve ruha kayıtsızlığa bağlı “düşkünlük hali”dir. Ne yazık ki biz doktorlar bile bu “Yaşlılık mı, düşkünlük mü?” meselesini net ve açık olarak anlatamadık. Ve işte bu nedenle milyonlarca formda ve zinde yaşlımızı evlerine kapattık, dahası onlara bazı yasaklar da koymaya devam ediyoruz" diyen Müftüoğlu, zinde kalmak için 6 öneride bulundu:
- TAVSİYE 1
- Düzenli egzersiz yapın. Her gün en az 30 dakikanızı farklı aktivitelere ayırın. Egzersizi yaşamınızın ayrılmaz bir parçası yapın. Özellikle 50’li yaşlar sonrasında aerobik egzersizlere, mesela yürümeye ayırabildiğiniz kadar çok zaman ayırın.
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- * TAVSİYE 2
Dengeli ve çeşitli beslenin. Yaşınız 50’yi geçince çok değil az yiyin. “Bu yaştan sonra can boğazdan gelmez, gider” kuralını harekete geçirelim. Aslan değil kuzu olmayı seçin, bitki ağırlıklı beslenmeye gayret edin.
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- * TAVSİYE 3
Kilonuzu ve bel çevrenizi izleyin. Makul bir kiloda kalmaya, bel çevrenizi düşük tutmaya bakın. Bel çevreniz erkekseniz 100, kadınsanız 90 santimetrenin üzerine asla çıkmasın.
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- * TAVSİYE 4
Uykunuzdan taviz vermeyin. En ufak bir uyku sorununuzu bile çözmeye gayret edin. Uyku kaybı ve kalitesiz uyku iyi yaşlanmanın en sinsi düşmanıdır.
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- * TAVSİYE 5
Huzuru bol, stresi az bir hayati seçin. Manevi yanınız zengin, inancınız sağlam, aidiyetleriniz güçlü olsun. Hoş görmeyi, affetmeyi, boş vermeyi, “Bu da geçer” demeyi, şefkatli sevecen biri olmayı hedefleyin.
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- * TAVSİYE 6
Aileniz ve dostlariniza zaman ayirin. Sosyal bağlarınızı mümkün olduğu ölçüde genişletin. Arkadaşlarınız ve dostlarınıza daha çok önem verin. İşinize veya hobilerinize sahip çıkın.