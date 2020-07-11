Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Ne yazık ki düşkünlük meselesini net ve açık anlatamadık, milyonlarda zinde yaşlımızı evlere kapattık

Hürriyet baş yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip Koronavirüs salgınında önemli olanın zindelik ve bağıklık sistem olduğunu vurgularken 'düşkünlerin' dikkat etmesi gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Müftüoğlu, 'düşkünlüğü' ise, "bedensel ve ruhsal kapasiteyle ilişkili bir sorun ve çoğu zaman düzeyine bizim karar verdiğimiz bir durum, bir haldir" şeklinde açıkladı.

Düşkünlüğün yaşla ilgili değil, sağlık durumuyla ilgili olduğunu belirten Müftüoğlu, bu bağlamda zinde olan 65 yaş üstü vatandaşları evlere kaptılmasında yanlışlık yapıldığını ifade etti.

"COVID-19 ve diğer ağır enfeksiyonlarda asıl mesele, yaşlılık değil kronik hastalıklara bağlı, bakımsızlığa bağlı, bedene ve ruha kayıtsızlığa bağlı “düşkünlük hali”dir. Ne yazık ki biz doktorlar bile bu “Yaşlılık mı, düşkünlük mü?” meselesini net ve açık olarak anlatamadık. Ve işte bu nedenle milyonlarca formda ve zinde yaşlımızı evlerine kapattık, dahası onlara bazı yasaklar da koymaya devam ediyoruz" diyen Müftüoğlu, zinde kalmak için 6 öneride bulundu: