Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan, "Zatürre aşısı yaptırmalı mıyız?" sorusuna yanıt

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet'te yer alan bugünkü yazısında, "Zatürre aşısı yaptıralım mı?" sorusuna yanıt verdi. Covid-19'un diğer Koronavirüs'lerden farklı olarak hızla akciğerlere yerleşme ve adeta boğulmaları andıran nefes darlıklarıyla karakterli ağır bir zatürreye yol açtığını belirten Prof. Müftüoğlu, "Muhtemel bir zatürreden korunmak ve bu nedenle de aşılanmak mühim bir ayrıntı" dedi.

Özellikle 65 yaşı geçenler için zaten önemli bir korunma yöntemi olan zatürre aşısının, Covid-19 pandemisi nedeniyle sağlık gündeminin ana maddelerinden biri haline geldiğini ifade eden Prof. Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Nedeni malum, pandemide pek çok insanımızı akut akciğer iltihaplanması yani zatürre nedeniyle kaybettik. Zira yeni Koronavirüs'ün en önemli özelliklerinden biri, onu diğer Koronavirüs'lerden ayıran başlıca karakteri hızla akciğerlere yerleşme ve adeta boğulmaları andıran nefes darlıklarıyla karakterli ağır bir zatürreye yol açması. İşte bu nedenle özellikle önümüzdeki günlerde muhtemel bir zatürreden korunmak ve bu nedenle de aşılanmak mühim bir ayrıntı."

Zatürre aşısı kimlere yapılmalı?

Prof. r. Müftüoğlu, "Zatürre aşısı kimlere yapılmalı?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

Öncelikle aşılanması gerekenler şu kişiler olmalı:

* 65 yaşın üzerindekiler.

* KOAH hastaları.

* Bağışıklık sistemi baskı altında olanlar.

* Şeker hastaları.

* Süper tansiyonlar.

* Kilo sorunu ve obezitesi olanlar.

* Ağır derecede kalp akciğer böbrek yetmezliği bulunanlar.

* Herhangi bir nedenle dalağı cerrahi bir şekilde çıkarılmış olanlar.

* Kanser hastaları.

NOT: Yukarıdaki yazılı olan durumlar dışında da bu aşıyı yaptırması gerekenler olabiliyor. Bu nedenle kime, ne zaman, hangi aşının yapılması gerektiği sorularının yanıtını doktorunuza bırakmak gerekir.

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