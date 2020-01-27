Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan uçakta virüs kapmamak için 10 öneri

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü yazısında Çin'de başlayarak yayılan koronavirüs benzeri mikropların en çok havaalanları ve uçaklarda barındığından bahsederek, korunmak için yapılması gerekenleri 10 madde ile sıraladı.
Müftüoğlu'nun, "Uçakta virüs kapmamak için 10 öneri" başlıklı yazısında yer verdiği o maddeler şöyle:
- Koridorda değil pencere kenarında oturmaya çalışın.
- Tuvaletlere yakın koltuklardan uzak durun.
- Arkadaki değil öndeki koltukları tercih edin.
- Öksüren, aksıran, hapşıran biri varsa maske takmasını isteyin.
- Oturduğunuz koltuğun kollarını ve önündeki servis tablasını dezenfektan bir ıslak kâğıt mendil ile dikkatlice temizleyin.
- Koltuğunuzun üzerindeki üfleyici havalandırma butonunu çalışır hale getirin.
- Hijyenik bir “maske” takmanın size de önemli bir korunma sağlayacağını bilin.
- Seyahat süresince elinizi ağzınıza, burnunuza temas ettirmemeye ve temiz tutmaya özen gösterin.
- Uzun yolculuklarda bağışıklığınızı azaltabilecek yanlışlardan (alkol, uykusuzluk) uzak durun.
- Seyahat öncesinde bağışıklığınıza güç verin: Çiğnenebilir probiyotik tabletler/pellorgonium, kara mürver ve ekinezya özleri, propolis spreyleri ve damlaları, N asetil sistein tabletleri, D vitamini damlaları...
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