Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan uçakta virüs kapmamak için 10 öneri

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü yazısında Çin'de başlayarak yayılan koronavirüs benzeri mikropların en çok havaalanları ve uçaklarda barındığından bahsederek, korunmak için yapılması gerekenleri 10 madde ile sıraladı.

Müftüoğlu'nun, "Uçakta virüs kapmamak için 10 öneri" başlıklı yazısında yer verdiği o maddeler şöyle: