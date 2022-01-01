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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’ndan “harika bir 2022 için” 20 tavsiye

“Anı yaşayalım”, “Az konuşup çok dinleyelim”, “Ruh’u ıskalamayalım”, “Kendimize iyi bakalım”

01 Ocak 2022 07:56

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet’teki bugünkü köşesinde okurlarına “harika bir 2022 için” 20 tavsiyede bulundu.

Müftüoğlu, “Anı yaşayalım”, “Az konuşup çok dinleyelim”, “Ruh’u ıskalamayalım”, “Kendimize iyi bakalım” başlıkları altında şu maddeleri sıraladı:

  1. Dünü veya yarını değil, bugünü, bu anı yaşa.
  2. Uykundan asla taviz verme.
  3. Erken yat, erken kalk.
  4. Her sabah bir adet “huzur vitamini” yutmayı unutma.
  5. “Hayatta kal, ayakta kal” de ve “aktivite” için zaman ayır.
  6. Suyu lıkır lıkır değil, yudum yudum iç.
  7. Az ve öz ye, lokmaları azalt, adımları çoğalt.
  8. Az eleştir, çok öv.
  9. Evini, aileni, işini çok sev.
  10. Az konuş, çok dinle.
  11. Hoş görmeyi ve barışmayı bil.
  12. “Az çoktur, küçük güzeldir” yaklaşımını içselleştir.
  13. Eğlenceli ve neşeli biri ol.
  14. “Haz”dan kopma, “keyf”i ıskalama.
  15. Beden ruhunla daha sık buluş ve konuş.
  16. Müzik vazgeçilmezin olsun.
  17. Her gün en az üç arkadaşını ara.
  18. Sofran büyük, tabağın küçük olsun.
  19. Sağlık kontrollerini ihmal etme.
  20. Dualarında “sağlık ve huzur” da istemeyi unutma.

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