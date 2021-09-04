Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan Delta varyantı uyarısı: Yanılmış olabiliriz, dikkatli olmak ve ipin ucunu bırakmamak zorundayız

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet’teki bugünkü köşesinde ölüm oranlarına dikkati çekerek Delta varyantına karşı uyardı. “Dördüncü dalganın başlangıcında hepimiz Delta varyantının daha bulaşıcı ama daha az öldürücü olduğunu düşünüyorduk. Yanılmış olabiliriz. Dikkatli olmak ve ipin ucunu bırakmamak zorundayız” diyen Müftüoğlu, ayrıca konuya ilişkin olarak Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın görüşlerini aktardı.

“Ölüm sayıları neden bir türlü 100’lü rakamların altına inmek bilmiyor? Daha da kötüsü 200’lü rakamları bile aşıp 300’lere ulaşabiliyor. Sorunun yanıtı aslında belli: İpin ucunu bıraktık da ondan.” Diyen Müftüoğlu, kayıpların beklenenden çok daha yüksek olmasının sebebini sorduğu Prof. Ceyhan’ın şu görüşlerini aktardı:

“Hesaplamalarımıza göre, salgının birinci ve ikinci dalgalarında ölüm oranı binde 9 civarındaydı. Üçüncü dalgada ise bu rakam binde 6’ya kadar indi. Şimdi yaşadığımız dördüncü dalgada, yani Delta varyantının hâkim olduğu bu son dalgada ise ölüm oranı maalesef yüzde 1.1’e kadar yükselmiş durumda. Benzer veriler, diğer ülkelerden de geliyor. Amerika, İngiltere ve Hindistan’dan yapılan açıklamalarda da Delta varyantının Alfa varyantına oranla daha yüksek oranda ölüme yol açabileceği söyleniyor.”

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