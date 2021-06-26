Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’ndan Delta varyantı uyarısı: Mühim bir mesele, aşılama başarımızı gölgeleyecek hataları yapmamamız lazım

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet'te yer alan bugünkü yazısında, Hindistan'da salgının en yoğun olduğu dönemde ortaya çıkan ve şu anda küresel anlamda en baskın Koronavirüs tipi olarak kabul edilen Delta ve Delta Plus varyantlarına karşı uyardı.

“Delta va Delta Plus’ın müthiş hızlı bir bulaşma yeteneğinin olması ise sadece biz uzmanların değil, meseleye dikkatle yaklaşan devlet adamlarının da kafasını karıştırıyor. Özellikle Avrupa ve bu arada da Rusya, şu anda Delta varyantının en yaygın görüldüğü coğrafyalar. Bu nedenle de Putin, Merkel, Macron, Johnson fark etmiyor, hemen her ülkede yöneticiler halka ‘Delta varyantı konusunda ciddi endişelerimiz var, hepimiz dikkatli olmalıyız’ mesajı veriyor” diyen Müftüoğlu, “Bilelim ki aynı duyarlılığı bizim de taşımamız, göstermemiz ve aşılama sürecinde yakaladığımız mükemmel başarıyı gölgeleyecek hataları yapmamamız lazım” dedi.

Müftüoğlu, “Delta varyantı mühim bir meseledir. Rahatlayalım ama rehavete asla kapılmayalım” ifadesini kullandı.

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