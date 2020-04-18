Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan, "Alfa Dornaz bir umut mu?" sorusuna yanıt

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü köşesinde, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) için ekibiyle birlikte aşı ve ilaç çalışmaları yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın gündem olan açıklamaları sonrasında tartışılan 'Dornaz Alfa' isimli ilacın umut olup olmadığına ilişkin soruya yanıt verdi.

"Alfa dornaz biyoteknoloji ürünü bir ilaç" diyen Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Halen ülkemizde de mevcut olan bu pahalı ilaç, ağır seyirli zatürrelerin tedavisinde ve kistik fibrozis hastalığının belirtilerinin hafifletilmesinde zaten gerektiğinde kullanılıyor. Daha ziyade de yoğun bakımdaki hastalara uygulanıyor. Alfa dornazın COVID-19 enfeksiyonu esnasında gelişen ağır seyirli zatürre ve solunum yetmezliklerinin tedavisinde de kullanılması mümkündür. Ama bu seçeneğin iyi planlanması, yönetilmesi, uygulanması ve sonuçlarının bilimsel ölçütlerle araştırılması vazgeçilmez bir ön şart olmalıdır."

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