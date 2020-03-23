Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: “Koronaya inat yaşasın hayat” yaklaşımı önemli bir ayrıntı

Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip Koronavirüs'e karşı (Covid-19) bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemli olduğunu bunu da yalnızca bedeni besleyerek yapılamayacağını yazdı. Müftüoğlu, "Güzel, doğru, teşvik edici, olumlu, keyifli ve huzur yükleyici şeyler düşünmek bağışıklığımızı güçlendirmede en az antioksidanlar, vitamin ve mineraller kadar etkili" düşüncesini dile getirdi.

Müftüoğlu, "Bilim dünyasında 'nöro immuno modülasyon' olarak bilinen mühim bir kavram var. Bu, ruhsal/duygusal durumun bağışıklığı etkileme ve yönetme gücü anlamına geliyor. Güzel, doğru, teşvik edici, olumlu, keyifli ve huzur yükleyici şeyler düşünmek bağışıklığımızı güçlendirmede en az antioksidanlar, vitamin ve mineraller kadar etkili. Tersine, korku, endişe, kötümserlik, panik gibi duygular bağışıklığımızı da depresyona sokabiliyor. Kısacası bu günlerde 'ruhu beslemek' meselesi en az 'bedeni beslemek' kadar önemli. 'Koronaya inat yaşasın hayat' yaklaşımı işte bu nedenle mühim bir ayrıntı." ifadesini kullandı.

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