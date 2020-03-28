Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Koronavirüs'ün bize kazandırdıkları da var

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Çin'in Vuhan kentinden yayılarak birkaç ay içinde 17 binden fazla insanın ölümüne sebep olan yeni tip Koronavirüs'ün insanlara kazandırdığı bazı şeyler de olduğunu söyledi.

"Sinsi, ciddi, etkili hatta ölümcül olabilen ama ne yazık ki ‘görünmeyen’ yeni bir düşmanla karşı karşıyayız" diyerek tanımladığı Koronavirüs'ün ekonomik ve sosyal yaşantıya olumsuz etkisini hatırlatan Müftüoğlu, "Bu kötü resmin bence bazı iyilikleri de oldu, olacak" dedi. Müftüoğlu, "Resmin iyi yüzünde öncelikle ‘iyimserlik’ var. Hayatın kıymetini öğrenmek, ailenin, dostluğun, toplumsal aidiyetin değerini yeniden fark etmek, keşfetmek var" ifadelerini kullandı.

Müftüoğlu'nun, "Kazançlarımızda ilk 5" diyerek sıraladıkları şöyle:

* Korona salgını sayesinde sağlımızın ne kadar önemli bir varlık olduğunu yeniden fark ettik.

* Bilim ve teknolojinin önemini, modern tıbbın vazgeçilmezliğini yeniden fark ettik. Eczacıların aktarlardan, güncel ve bilimsel tıbbın alternatif tıp çakmacılarından, aşı taraftarlığının aşılanma karşıtlığından daha önemli değerler olduğunu hafızamıza yeniden nakşettik.

* Temizliğin ve hijyenik önlemlerin sadece imanın değil, sağlığın da vazgeçilmezlerinden biri olduğunu unutmamamız gerektiğinin altını çizdik.

* Ailemizin, sosyal ve toplumsal dayanışmanın, işbirliğinin ehemmiyetinin farkına vardık.

* Kendimizle dayanışmayı, konuşmayı, hesaplaşmayı, değer yargılarımızı yeniden gözden geçirmenin ne kadar gerekli olduğu meselesini gündeme getirdik.

Koronavirüs için 3 öneri

Müftüoğlu, ayrıca Koronavirüs için 3 öneride bulundu:

*Öksürük önemli. Sebebi ve şekli ne olursa olsun, öksürük başladıysa maske kullanmalı. 60 yaş üzeri kişiler, gebeler, çocuklar, KOAH, şeker hastalığı ve hipertansiyon tedavisi görenler ile organ yetmezliği olanlardan uzak durunuz.



*Ateş mühim bir habercidir. Ateşlendiğinizi düşünüyorsanız hemen birkaç ölçüm yapmalı, 38 derece ve üzerinde ateş var ise tıbbi yardım istemelisiniz.



*Nefes darlığı acil durum işaretidir. Beklemeden doktorunuzla görüşmeli, maske kullanmaya başlayıp test için müracaat etmelisiniz.

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