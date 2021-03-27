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Sağlık

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Kesip saklayın, hastalıkları önleyen 10 emir

27 Mart 2021 08:02

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet’teki köşesinde “Kesip saklayın, hastalıkları önleyen 10 emir” başlığı altında okurlarına önerilerde bulundu.

Hürriyet baş yarı Prof. Müftüoğlu’nun köşesinde yer verdiği o 10 ‘emir’ şöyle:

1- İyi beslenin.

2- Kaliteli uyuyun.

3- Düzenli egzersiz yapın.

4- Stresin fazlası ve süreklisinden kaçının.

5- Fazla kilolarınızdan kurtulun.

6- Sigara ve alkolden uzak durun.

7- Korunmayı unutmayın, kazalardan sakının.

8- Çevresel kirlenmeden, radyasyondan, kimyasaldan uzak kalın.

9- Temiz bir çevrede yaşamaya gayret edin.

10- Sağlığınızı dikkatle izleyin, bedeninize kulak verin ve önleyici tıbba güvenin.

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