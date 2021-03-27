Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Kesip saklayın, hastalıkları önleyen 10 emir

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet’teki köşesinde “Kesip saklayın, hastalıkları önleyen 10 emir” başlığı altında okurlarına önerilerde bulundu.
Hürriyet baş yarı Prof. Müftüoğlu’nun köşesinde yer verdiği o 10 ‘emir’ şöyle:
1- İyi beslenin.
2- Kaliteli uyuyun.
3- Düzenli egzersiz yapın.
4- Stresin fazlası ve süreklisinden kaçının.
5- Fazla kilolarınızdan kurtulun.
6- Sigara ve alkolden uzak durun.
7- Korunmayı unutmayın, kazalardan sakının.
8- Çevresel kirlenmeden, radyasyondan, kimyasaldan uzak kalın.
9- Temiz bir çevrede yaşamaya gayret edin.
10- Sağlığınızı dikkatle izleyin, bedeninize kulak verin ve önleyici tıbba güvenin.