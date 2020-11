Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: İstanbul’da işler iyi gidiyor, günlük vaka sayılarında düzenli bir düşüş eğilimi var

Hürriyet baş yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, İstanbul'daki Koronavirüs vaka sayılarında düşüş eğilimi olduğunu yazdı. İstanbul Valiliği ile filyasyon ekiplerini, ayrıca HES kodu denetimlerinin sıklığına övgüde bulunan Müftüoğlu, "Kısacası İstanbul’da yönetim de vatandaş da işi ciddiye almış gibi" dedi.

Kış için de uyarıda bulunan Müftüoğlu, "Her şeyden önce Koronavirüs salgınının biraz daha yoğunlaşacağı, biraz daha şiddetlenip can yakacağı kesin gibi görünüyor. Kısacası, bu yıl her zamankinden farklı olarak 'COVID’li bir kış' bizi bekliyor" dedi.

Müftüoğlu, "Kışı ne kadar kötü geçireceğimiz sorusunun yanıtı sadece koronavirüse, daha doğrusu onun oluşturduğu COVID-19 enfeksiyonuna da bağlı değil. Bizim korunma önlemlerine uyma kapasitemiz ve devletin/yöneticilerimizin izleyecekleri pandemi politikaları da sürecin belirleyicisi olacaktır. Ama gelin, biz daha şimdiden şu önemli noktayı gözden kaçırmayalım: Önümüzde ZOR BİR KIŞ VAR. Ve bu zor kışa her zamankinden daha dikkatli hazırlanmamız lazım" uyarılarında bulundu.

