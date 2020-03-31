Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: İki Koronavirüs testinde de ciddi sorunlar var

Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit etmek için kullanılan testlerin güvenirliliğini ilişkin tartışmayı bugünkü köşesine taşıdı. Müftüoğlu iki test grubunda da farklı ve ciddi sorunların olduğunu ileri sürdü.

Müftüoğlu yazısında, "Hastalığın sınırlandırılmasında ‘daha çok test’ kuralı ön plana çıkınca da ‘hızlı testler’ devreye girdi. Peki bu testler ne kadar güvenli? Hızlı testlerden, burundan pamuklu çubukla örnek almaya dayalı olan antijen belirlemeye odaklı PCR testleri maalesef oldukça ‘sorunlu’ görünüyor. Kanda antikor düzeyi belirleyerek tanı koyan hızlı testlere gelince... Bunların güvenilirliği konusunda da ortak bir kanaat maalesef yok. Bunların erken tespit ve teşhisten ziyade, virüsle karşılaşıp bağışıklık antikorları üreterek iyileşme yoluna girenleri ya da iyileşenleri belirlemede, bir başka deyimle bunların ‘sürü bağışıklığı’ meselesini izlemede işe yarayabilecekleri anlaşılıyor. Kısacası her iki test grubunun da farklı ve ciddi sorunları var." ifadesini kullandı.

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