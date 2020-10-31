Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Hiçbir semptom göstermeyenlerde virüs akciğerlerde hasar bırakabiliyor

Hürriyet baş yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip Koronavirüs salgınıyla ilgili yeni bir yazı kaleme aldı. Müftüoğlu, hiçbir semptom vermeyen “asemptomatik” kişilerde virüsün akciğerlerdeki hyalüronik asit seviyelerini değiştirebildiğine dikkati çekti. Müftüoğlu, "Araştırmacılar, bu kişilerden bazılarının uzun vadede ciddi sorunlarla karşılaşabileceğinin altını çiziyor" dedi.

"Netice şudur: Asemptomatik de olsalar virüsün bulaştığı herkesin dikkatle izlenmesi lazım" diyen Müftüoğlu, vatandaşlara şu hatırlatmada bulundu:

"Sağlıklı bir kalp, dinlenme halindeyken 7 gün 24 saat bedeninize dakikada yaklaşık 5 litre kan pompalar ama egzersizle eğitilmiş güçlü bir kalp bundan çok daha fazlasını başarabiliyor. Sıkı bir egzersiz tutkununun kalbi dakikada 10 litre kanı bile bedene pompalayabiliyor."

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