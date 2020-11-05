Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: D vitamini eksikse süratle tamamlamamız ve günlük ihtiyacımızı karşılayacak kadar almamız bu kış için çok önemli

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeteri kadar D vitaminine sahip olunmadığı taktirde, virüsler ve mikropların daha kolay bulaşabildiğini belirterek, "Hastalık daha ağır seyrediyor. Hastalığın iyileşmesi de bir hayli gecikebiliyor. Bu mühim ayrıntıların COVID-19 enfeksiyonunda da geçerli olduğu net ve açık olarak doğrulandı. Pandemide de D vitamini yetersiz kişilerin hastalığa daha kolay yakalandıkları, hastalığı daha ağır geçirdikleri, iyileşmekte de ciddi ölçüde zorlandıkları görüldü. İşte bu nedenle karakışın iyice yaklaştığı, pandeminin şiddetinin daha da arttığı bugünlerde D vitamini eksikliği meselesini yeniden masaya yatırmamızda fayda var." diye yazdı.

D vitamininin yüzde 95'inin cildi güneşle buluşturarak sağlanabildiğine işaret eden Müftüoğlu, "Eğer stoklarımız doluysa yani D vitamini seviyelerimiz 50’nin üzerindeyse yetişkinler için günde 1000 ünite kadar D vitamini kazanımı yeterli sayılıyor." ifadelerini kullandı.

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