Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, “COVID önümüze yeni yeni ve şaşırtıcı faturalar koymaya devam ediyor. Üstelik faturalar adeta tefeci faturası gibi” diye yazdı. Covid-19’un yarattığı kalıcı bozukluklardan birinin kronik yorgunluk sorunu olduğuna dikkati çeken Müftüoğlu, yazısında insanları bekleyen sorunların neler olduğunu ortaya koyan bir “yeniden değerlendirme çalışması”na yer verdi.

Müftüoğlu, aşağıdaki meta analizini (fotoğraf1) paylaşarak, Dr. Mustafa Özdoğan’ın web sayfasından özetleyerek şu verileri aktardı:

* BELİRTİ 1: Yorgunluk (yüzde 58)

* BELİRTİ 2: Baş ağrısı (yüzde 44)

* BELİRTİ 3: Dikkat bozukluğu (yüzde 27)

* BELİRTİ 4: Saç dökülmesi (yüzde 25)

* BELİRTİ 5: Nefes darlığı (yüzde 24)

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