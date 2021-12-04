Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Covid-19 gribe mi dönüşüyor?

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet'te haleme aldığı “Covid-19 gribe mi dönüşüyor?” başlıklı bugünkü yazısında, Omikron vakalarını izleyen uzmanların bu yeni varyantın “daha hafif bir hastalık tablosu” oluşturduğu görüşünde olduklarını söyledi.

Ayrıca yeni varyanttaki yapısal değişimlerin, bulaşıcılığı da korkulan ölçüde arttırmayabileceğini düşündüklerini ifade eden Müftüoğlu, “Omikron varyantının insanlık için bir çeşit “yeni yıl hediyesi” olabileceğini düşünenler bile var” dedi.

Söz konusu görüşe sahip olanlardan birinin de Almanya’da görevini sürdüren bir toplum sağlığı uzmanı olan Prof. Dr. Karl Lauterbach olduğunu belirten Müftüoğlu, Dr. Lauterbach’ın, Omicron’un daha az ölümle toplumsal bağışıklığı sağlayabileceği görüşünü savunduğunu kaydetti.

Müftüoğlu, "Dr. Lauterbach’la aynı görüşü paylaşan başka uzmanlar da var ve umalım ki onlar haklı çıksınlar, COVID-19 sıradan ve endemik bir grip benzeri hastalığa dönüşsün" temennisinde bulundu.

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