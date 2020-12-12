Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: “Aşı geldi, iş bitti” yanılgısına düşmeyelim; bu iş ilkbahara bitmez

Hürriyet baş yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Çin’den Koronavirüs aşının gelmesi beklenirken vatandaşları, “Aşı geldi, iş bitti’ yanılgısına düşmeyelim” diyerek uyardı. Aşının salgını kontrol altına alacağını ancak salgının tamamen bitmesinin yıllar süren aşılama programıyla mümkün olacağını söyledi.

Müftüoğlu, “Üzülerek söyleyeyim ne bu salgın bu baharda bitecek, ne de maskeler baharda havaya fırlatılıp önümüzdeki yaza maskesiz girilecek” dedi.

Müftüoğlu, Hürriyet’te yer alan bugünkü yazısında şunları kaydetti:

“Peki o zaman bu aşı telaşının sebebi ne? Sebep net ve açık: Salgının kontrolünü sadece umutla beklediğimiz o aşılar başarabilecek. Anlatmak istediğim şey şu: Beklentilerimizi abartmayalım. “Aşı geldi, iş bitti” yanılgısına düşmeyelim. Bilelim ki aşılama programları her şey yolunda gittiği takdirde tabii ki hastalığı kontrol altına almış olacak. Ama yine bilelim ki pandeminin üstüne kalınca bir çarpı çizmek yıllar süren aşılama programlarıyla ancak başarılır.

Özeti şudur: Aşı bilimi bize bir aşının herhangi bir bulaşıcı hastalığı tamamen kontrol altına almasının yıllarca sürebileceğini söylüyor. Evet, aşı bir umut. Evet, aşı bu salgını bahar aylarında bir parça kontrol altına alabilir. Ama unutmayalım ki aşılara rağmen bu iş ilkbahara bitmez, sonbahara bile neticeleneceği bence hâlâ kuşkulu.

İşte bu nedenle bir süre daha “maske-mesafe-temizlik” üçlüsü hep gündemimizde olacak.

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