Prof. Dr. Osman Erk, Koronavirüs'te ikinci dalgaya karşı 12 kural sıraladı

Yeni normalleşme sürecinde alınması gereken 4 ana önlem var. Dar, kapalı, havasız mekânlardan uzak durulacak; sosyal mesafeye uyulacak; maske takılacak ve eller gerektiğinde yıkanacak. Bu önlemlere uyulduğu takdirde virüsün bulaşma olasılığı neredeyse yüzde 100 oranında engellenmiş oluyor. Aşısı ve ilacı bulunmayan Covid-19'a karşı ise İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, 12 önemli kural sıraladı.

Sözcü'den Nazan Doğaner Halıcı'nın haberine göre, "Tedbiri bırakırsak birincisinden daha ağır bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz" uyarısında bulunan Prof. Dr. Erk şunları sıraladı:

1 – Kapalı, dar, havasız, klimalı ortamlardan uzak dur. AVM'ler ve süpermarketlerde çok kısa süre zaman harca, özellikle dikkatli ol.2 – Söz, nişan, düğün, taziye, asker uğurlama gibi sosyal faaliyetlere katılacaksan önlemlere özellikle uy.

3 – Sarılma, öpüşme, kucaklaşma gibi yakın teması gerektiren alışkanlıklardan uzak dur.

Maskeyi doğru takın

4 – Ağız ve burnu açıkta bırakacak şekilde maske takma, maskeyi cebine sokma, çenene indirme. Maskesiz hatta siperlik kullanmadan toplu taşıma araçlarına binme. Aynı önlemleri kalabalık minibüs yolculuklarında da uygula. Araçtan iner inmez ellerini dezenfekte et.

5 – Sinema, tiyatro, konser gibi kapalı mekanlarda yapılacak etkinliklerden uzak dur, açık hava etkinliklerini tercih et.

6 – Havuza girme; gireceksen duş al, bone ve gözlük tak, havuza girerken ve çıktığında hijyen kurallarına dikkat et.

Asansör kullanmayın

7 – Asansör ve yürüyen merdivenleri kullanma, kullanacaksan herhangi bir yere temas etme.

8 – Umumi tuvaletleri kullanmamaya çalış, kullanacaksan ellerini herhangi bir yüzeyle direkt temas ettirme; klozeti kapat, sifonu çek. Ellerini yıka.

Uykusuz kalmayın

9 – Spor yaparken maske takma; açık alanlarda spor yap; diğer insanlarla aranda 8 metre mesafe olsun.

10 – Bağışıklığını güçlü tutmak istiyorsan sigara ve alkol kullanma.

11 – Basit şeker, tatlılar, unlu gıdalar, işlenmiş sıvı yağlar, fazla endüstriyel hayvansal gıdalar, kolalı içecekler bağışıklık sistemini zayıflatır, asla tüketme.

12 – Sakın uykusuz kalma; her gün yeterli ve kaliteli uyumaya çalış.