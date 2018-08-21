Prof. Dr. Osman Erk anlattı; bayramda sağlıklı beslenmenin yolları neler?

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, bayramda sağlıklı beslenmenin yollarını anlattı. Erk, "Bayramda ete fazla yüklenmeyin. Çünkü çok et yiyip, az sebze-meyve tüketmek sindirim sorunlarına davetiye çıkarıyor. En önemlisi ise kalp, karaciğer ve böbrekleri yoruyor" şeklinde açıklama yaptı.

Öncelikle kesilen eti 24 saat bekletmek gerekiyor. Etin kahvaltıda değil, öğle yemeğinde tüketilmesi sağlıklıdır. Porsiyon başına 100 gram kadar et idealdir. Fazlası özellikle ileri yaştakiler ve kronik hastalığı olanlar için zararlıdır. Karaciğer ve böbreği yorar, kabızlık yapar, kalp ve böbrek hastaları için fazlası tehlikelidir. Et yemeği ile birlikte bol sebze tüketilmelidir. En azından tabağınızın yarısı et yarısı sebze dolu olsun. Eti bol limonlu yeşil salatayla tüketebilirsiniz. Salatadaki C vitamini, ette bulunan demirin emilimini sağlar ve zengin lif içeriği ile kabızlığı önler. Meyveler de tek başına öğün aralarında tüketilmelidir.

"Sakatat seviyorsanız..."

Sakatatlar, vücudun depo organları olduğu için protein, A ve B vitaminleri, selenyum ve çinko gibi minerallerden zengindir, kolesterol ve doymuş yağ içeriği fazladır. Ancak endüstriyel ve çevresel toksinler, tarım ilaçları, hayvanlara verilen hormon ve antibiyotikler bu organlarda birikir. Sakatatlar ayrıca deli dana hastalığı, virüs ve parazit riski de taşıyan bölümlerdir. Organik olarak doğada yetiştirilen hayvan sakatatları çekinmeden yenebilir. Kalp-damar hastaları ve kolesterol hastaları sakatat tüketmemelidir.

Alüminyum folyo uyarısı

Et çabuk bozulur. Birkaç gün içinde tüketilecekse buzdolabında 4 derecede saklanabilir. Derin dondurucuda ise eksi 18 derecede 6 ay kalabilir. Eti küçük parçalara ayırıp, yağlı kağıtlara sararak derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Kesinlikle alüminyum folyo kullanmayın. Çünkü alüminyum ete geçerek zehire dönüşür. Kanserojendir, beyne zarar verir ve Alzheimer'a yol açar. Dondurulan etleri de buzdolabında çözdürün. Dışarıda çözdürmek bakterilere neden olur.

Çikolata ve baklava tükertimine dikakt

Çikolata ve tatlılar rafine şeker, doymuş yağ içerirler. Kalorileri fazla ve besin değerleri düşüktür. Bol doymuş yağ ve rafine şeker beli ve boynu sever, kısa sürede bu bölgelerde yağ olarak birikir, obezite ve şeker hastalığına yol açar. Bu yiyecekler tüketilecekse çok az miktarda yenilmelidir.

Hazımsızlığa karşı nane çayı

Hazımsızlığa karşı tüm yemekler yavaş yavaş ve bolca çiğnenerek yenmeli. Sindirime nane veya sarı papatya çayları yardımcı olabilir. Kurban etini sindirmek için maden suyu da içilebilir. Fazla maden suyu tüketimi ise ödem ve tansiyon yüksekliğine yol açar.