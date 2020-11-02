Prof. Dr. Okan Tüysüz, fay zonu üzerindeki 18 kenti sıraladı; “Bu hatların hepsinde 7 ve 7 üzerinde bir deprem yaratabilir”

Türkiye'de bilinen aktif 550 fay hattının olduğuna dikkat çeken İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz 18 kentin de fay hattında olduğunu belirtti.

HaberTürk'ten Alper Uruz'un haberine göre, Tüysüz, "Beni korkutan yer Türkiye’nin tamamı. Öncelikli olan yer tabii ki Marmara Bölgesi. Hem nüfus yoğunluğu hem beklenen depremin büyüklüğü hem de ekonomik olarak Türkiye’nin can damarının İstanbul’da atması nedeniyle." dedi.

Tüysüz, "Bunun dışında Bingöl Yedisu kırılmaya çok yatkın. Yine Palu civarı, Hatay- Kahramanmaraş arası benim kırılmasını beklediğim fay hatları. Bu hatların hepsinde 7 ve 7 üzerinde bir deprem yaratabilir. Türkiye'de 550 tane bilinen diri fay hattı var. Türkiye'nin 18 ili ise aktif fay hattının üzerinde... Bu kentlerimiz; Aksaray, Bolu, Yalova, Bursa, Sakarya, Manisa, Balıkesir, İzmir, Denizli, Aydın, Kahramanmaraş, Erzurum, Hakkâri, Hatay, Eskişehir, Muğla, Bingöl ve Kütahya. Depreme hazırlıktan başka bir şey yapamayız. Bir afet kültürünün geliştirilmesi deprem, sel, çığ, kuraklık gibi tüm afetleri kapsayacak biçimde önlemlerin alınması gerekiyor. İkincisi de deprem açısından bakacak olursak yönetmeliğe uygun olmayan yapılaşmanın mutlaka önüne geçmeliyiz; başka yol yok." ifadesini kullandı.