Prof. Dr. Oğuz Özyaral:  78 saat ekranda kalıp virüsle mücadeleyi anlattığım süreçte, vatan borcu öderken Covid-19 oldum

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edilen halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, "Ben diyabetliyim ve öğrencilerim virüsü kapabileceğim konusunda hem endişe duydular hem de beni çok uyardı. Ancak bu ülke bana bir unvan verdi. Bir diploma verdi. 11 Mart ile 30 Mart tarihleri arasında 78 saat ekranda kalıp virüsle mücadeleyi anlattığım süreçte, vatan borcu öderken Covid-19 oldum" dedi.

Özyaral, "Şimdi, evdeyim ve 10-15 gün sonra serum bağışında bulunacağım. Benim vereceğim kan onlarca insanın tedavisinde kullanılacak. Hemen şunu söylemek istiyorum. Ben aynı zamanda bir sağlık yöneticisiyim ve Türkiye'nin sağlık alt yapısı gerçekten çok iyi." dedi.

Özyaral, "İnsanlar söyleniyor ancak maske, size, dışarı çıkın gezin diye verilmiyor. Çok zaruri bir durumda dışarı çıkma durumunda kalırsanız korunmanız amacıyla veriliyor. Hastanelere gidenlere maske veriliyor. Toplu taşımayı tercih edenlere maske veriliyor. Devletimiz, yurt dışında olan her şeyi inanın getirip milletin önüne koyuyor." diye konuştu.

HaberTürk'te yer alan habere göre, Özyaral, "11 Mart ile 30 Mart tarihleri arasında insanların kendilerini koruması gerektiğini 78 saat ekranda kalarak anlatmaya çalıştım. Bu dönemde öğrencilerim çok uyardı ve kaygılandılar. Ben de olabildiğince dikkatli davrandım. Ancak bu ülke size bir ünvan vermiş, bir diploma vermiş. Bunun hakkını vermek zorundasınız. Biz bu ülkenin evladıyız. Bana Avrupa'da 4 ülke oturma izni verdi ama ben ülkemde kaldım. Ben vatan borcumu öderken Covid-19 oldum." ifadesini kullandı.