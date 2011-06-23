Prof. Dr. Nuri Özgirgin’e uluslararası ödül

T24 - Bayındır Hastaneleri KBB Bölüm Başkanı ve Uluslararası Kulak Cerrahisi ve Bilim Derneği Başkanı olan Prof. Dr. Nuri Özgirgin, Mayıs ayında Dubai’de gerçekleştirilen 8. Ortadoğu Ülkeleri KBB Konferansı’nın ardından “İşitme Engellilere Hizmet” ödülü aldı.







Ortadoğu Otoloryngoloji Akademisi tarafından Dubai’de bu yıl sekizincisi düzenlenen Ortadoğu Ülkeleri KBB Konferansı’nda Prof. Dr. Nuri Özgirgin, tüm Dünya ve özellikle Akdeniz ve Ortadoğu bölgesinde kulak cerrahlarının eğitimine vermiş olduğu destek, dünya literatürüne editörlüğünü yaptığı bilimsel dergi ve çeşitli ülkelerde vermiş olduğu konferanslarla yaptığı katkılar nedeniyle işitme engelli hastalara hizmet ödülüne layık görüldü.



‘Dünyaya hizmet vermekten mutluyum’

Bayındır Hastaneleri KBB Bölüm Başkanlığı görevinin yanı sıra Uluslararası Kulak Cerrahisi ve Bilim Derneği Başkanlığı ve Journal of International Advanced Otology editörlüğü görevini yürüten Prof. Dr. Nuri Özgirgin “Söz konusu ödüle layık görülmem nedeni ile çok mutlu oldum. Uluslararası düzeyde kulak hastalıklarına yönelik araştırmaların motivasyonu, hastalıkların tedavisinin standardizasyonu ve kulak hekimlerinin eğitim seviyelerinin yükseltilmesine yönelik çalışmalarım 1998 yılında başladı. Geçen 13 yılda özellikle başta Akdeniz ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya bu konuda hizmet verebilmek için büyük çaba gösterdim. Çabalarımın bu şekilde değerlendirilmiş olmasından dolayı çok mutluyum” dedi.

2006 yılında İran’dan Prof. Danishi ve Prof Farhadi, 2007’de Ürdün’den Kraliçe ALIA İşitme ve Konuşma Kuruluşu, 2008’de Suudi Arabistan’dan Jeddah Konuşma ve İşitme Kuruluşu, 2009’da Katar’dan Dr. Ahmed Handoussa ve 2010’da Suriye’den JamalKassoumabu ödüle layık görüldü.