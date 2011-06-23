T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Prof. Dr. Nuri Özgirgin’e uluslararası ödül

Prof. Dr. Nuri Özgirgin’e “Uluslararası İşitme Engellilere Hizmet” ödülü...

23 Haziran 2011 03:00

T24 - Bayındır Hastaneleri KBB Bölüm Başkanı ve Uluslararası Kulak Cerrahisi ve Bilim Derneği Başkanı olan Prof. Dr. Nuri Özgirgin, Mayıs ayında Dubai’de gerçekleştirilen 8. Ortadoğu Ülkeleri KBB Konferansı’nın ardından “İşitme Engellilere Hizmet” ödülü aldı.


Ortadoğu Otoloryngoloji Akademisi tarafından Dubai’de bu yıl sekizincisi düzenlenen Ortadoğu Ülkeleri KBB Konferansı’nda Prof. Dr. Nuri Özgirgin, tüm Dünya ve özellikle Akdeniz ve Ortadoğu bölgesinde kulak cerrahlarının eğitimine vermiş olduğu destek, dünya literatürüne editörlüğünü yaptığı bilimsel dergi ve çeşitli ülkelerde vermiş olduğu konferanslarla yaptığı katkılar nedeniyle işitme engelli hastalara hizmet ödülüne layık görüldü.


‘Dünyaya hizmet vermekten mutluyum’

Bayındır Hastaneleri KBB Bölüm Başkanlığı görevinin yanı sıra Uluslararası Kulak Cerrahisi ve Bilim Derneği Başkanlığı ve Journal of International Advanced Otology editörlüğü görevini yürüten Prof. Dr. Nuri Özgirgin “Söz konusu ödüle layık görülmem nedeni ile çok mutlu oldum. Uluslararası düzeyde kulak hastalıklarına yönelik araştırmaların motivasyonu, hastalıkların tedavisinin standardizasyonu ve kulak hekimlerinin eğitim seviyelerinin yükseltilmesine yönelik çalışmalarım 1998 yılında başladı. Geçen 13 yılda özellikle başta Akdeniz ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya bu konuda hizmet verebilmek için büyük çaba gösterdim. Çabalarımın bu şekilde değerlendirilmiş olmasından dolayı çok mutluyum” dedi.

2006 yılında İran’dan Prof. Danishi ve Prof Farhadi, 2007’de Ürdün’den Kraliçe ALIA İşitme ve Konuşma Kuruluşu, 2008’de Suudi Arabistan’dan Jeddah Konuşma ve İşitme Kuruluşu, 2009’da Katar’dan Dr. Ahmed Handoussa ve 2010’da Suriye’den JamalKassoumabu ödüle layık görüldü.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24