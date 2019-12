Prof. Dr. Nazan Çetingül: Fukuşima Türkiye'de kanseri patlatacak

T24 - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkololoji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazan Çetingül, Fukuşima Nükleer Santralı'ndaki radyasyon sızıntısına karşı uyardı ve "Zaman içinde kanserle daha sık karşılaşacağız. Gıda ve eşyalar bilinçli alınmalı" dedi.





Akşam gazetesine konuşan Dr. Nazan Çetingül, deprem felaketiyle hasar gören Japonya'daki Fukuşima Nükleer Santralı'ndan çevreye yayılan radyasyonun, önümüzdeki yıllarda hepimizin sağlığını etkileyeceğini belirtti. Çetingül, 'Şu an kanser vakalarında sayıca ciddi bir artış olmayabilir. Ancak yaşanan bu felaketlerin zaman içerisinde diğer ülkelerle beraber, Türkiye'de de etkileri muhakkak hissedilecek. Tükettiğimiz gıdaların sağlığa uygun olmaması kanser hastalığının ilerleyen günlerde daha da yaygınlaşmasına sebep olacak. Aileler özellikle çocuklarına aldıkları gıda ve her türlü eşya ile ilgili bilinçli davranmalı' diye konuştu.





'Hasta sayısında yetişemiyoruz'



Türkiye genelinde birçok ilden hastanın İzmir'deki hastanelere akın ettiğini belirten Prof. Dr. Nazan Çetingül, 'Ekibimiz mümkün olduğunca her gelen hastanın sıkıntısına çare olmaya çalışıyor ancak, ne kadar zorlarsak zorlayalım belirli bir kapasitenin üzerine çıkamıyoruz. Türkiye'nin en uzak noktasından bile buraya gelen hastalarımız var. Dışarıdan gelen hastalara bakarken İzmir içerisinden gelenleri kabul edemez hale geldik' diye konuştu.





'Eğitimli hastalar eğitimsizlerden daha bilinçsiz'



Kanserle karşı karşıya kalan bir kişiye yapılması gerekenleri anlatırken eğitimli hastalarda daha çok zorlandıklarını belirten Prof. Dr. Nazan Çetingül, 'Eğitimsiz kişiler uzmanlara karşı teslimiyet duygusu yaşıyor. Anlatılanları uygulayarak bir an önce iyileşmenin yollarını arıyorlar. Fakat eğitimli kişiler böyle değil. Özellikle internette yer alan 'yanlış' bilgiler bu kişilerde bir önyargı oluşmasına sebep oluyor ve işimiz zorlaşıyor' diye konuştu. Bir hastanın kanserle savaşında psikologdan, onkoloğa kadar birçok kişinin aktif olarak görev aldığını belirten Çetingül, 'Kanser bir savaştır. Ve bu savaşta en az doktorlar kadar hastanın da sorumluluklarını yerine getirmesi lazım' dedi.





En yüksek oran korkutuyor



Fukuşima Nükleer Santralı, Japonya'da 11 Mart'ta meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından büyük hasar görmüştü. Santralda yapılan son ölçümlerde, radyasyon oranının dedektörlerle kaydedilebilecek en yüksek nokta olan saatte 10 bin milisievert olarak ölçüldüğü duyuruldu.