Prof. Dr. Namık Çevik'in ölümüne neden olan sürücü serbest

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çiğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Dokuz Eylül Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Namık Çevik\'in (84) ölümüne neden olan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün 16.00 sıralarında Cahar Dudayev Bulvarı\'nda meydana geldi. Bankadaki işlerini hallettikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Prof. Dr. Namık Çevik\'e Alihan A. idaresindeki 35 KE 7730 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşen Çevik, ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çevik\'in öldüğü belirlendi. Çevik\'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Kaza nedeniyle aksayan trafik, aracın ve cesedin kaldırılmasıyla normale döndü. Dokuz Eylül Üniversitesi eski rektörlerinden olan Namık Çevik, 2004\'ten beri Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yürütüyordu. Kazadan sonra otomobil sürücüsü Alihan A., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan ve kanser hastası olan Alihan A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Alihan A.\'nın ehliyetinin bulunduğu, yapılan muayenesinde ise alkol çıkmadığı belirtildi. Öte yandan yarın saat 14.00\'te Prof. Dr. Namık Çevik için Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü\'nde, saat 15.00\'te ise Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü\'nde tören düzenlenecek. Çevik, ikindi vakti Karşıyaka Beşikçioğlu Camii\'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

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