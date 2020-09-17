Prof. Dr. Naci Görür, Muş depreminin ardından uyardı: Bu fay stres biriktiriyor, daha büyük depremler üretebilir

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Muş'un Korkut ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğünde depremin ardından 'stres' uyarısında bulundu. Depremin gerçekleştiği fay hattı üzerinde 7 Eylül’de de 4.1’lik bir deprem olduğunu hatırlatan Görür, "Anlaşılan bu fay stres biriktiriyor. Fayın uzunluğu 100 km’den fazla. Yani gelecekte daha büyük deprem de üretebilir. Dikkatli olunmalıdır" dedi.

AFAD'dan edinilen bilgiye göre saat 17.48'de Muş Korkut'ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Muş'ta meydana gelen depremin büyüklüğü 4,6 olarak kaydedilirken yerin yaklaşık 5 kilometre altında gerçekleştiği duyuruldu.

Çevre ilçelerde de hissedilen deprem vatandaşları korkuttu. Deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

"Dikkatli olunmalı"

Depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Görür, şu ifadeleri kullandı;

“Muş/Korkut-Sazlıkbaşı'nda 4.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem Muş'un kuzeyinde, bir bindirme fayı. Bu fay üzerinde 7 Eylül'de de Korkut'ta 4.1'lik bir deprem olmuştu. Anlaşılan bu fay stres biriktiriyor. Fayın uzunluğu 100 km'den fazla. Yani gelecekte daha büyük deprem de üretebilir. Dikkatli olunmalıdır.”

Bölgeden geçen fay hatlarının bulunduğu bir haritayı da paylaşan Görür, “Göndereceğim resimde fayı görebilirsiniz. Sazlıkbaşı hemen hemen bu fay üzerinde” notunu düştü.