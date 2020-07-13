Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul depremini 10-15 bin ölümle atlatamazsınız

Son aylarda art arda yaşanan depremler, ülkenin bir deprem ülkesi olması gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Bilim Akademisi Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den deprem uyarıları geldi. İstanbul’da tehlikenin ciddi olduğunu ve 10-15 bin ölümle atlatılmasının düşünülemeyeceğini söyleyen Görür, Silivri’deki 5.8’lik depremin de büyük bir depremi öne çekmiş olabileceğini söyledi.



Bir televizyon kanalında katıldığı programda olası İstanbul depremiyle ilgili açıklamalarda bulunan Görür, kentsel dönüşümün müteahhitlerin yolunu açtığını, afet ve risk yönetiminde eksikliklerin bulunduğunu belirtti. Hem Düzce hem Gölcük depremlerinin Marmara depremini tetiklediğini söyleyen Görür, “Beklediğimiz deprem halihazırda tetiklendi. 99 depremleri olmasaydı, biz bugün Marmara’da deprem bekliyor olmayacaktık” şeklinde konuştu.

Görür, Marmara’da 7’den büyük bir depremin yaşanması olasılığının yüzde 60’dan fazla olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:



“İstanbul’u veya bir kenti depreme hazırlamak için önce yönetimi depreme hazırlamak lazım. Yani İstanbul’u yönetenlerin, Valilik, belediye veya bunlara bağlı kuruluşların, afet yönetimi nedir, risk yönetimi nedir, biliyor ve sindirmiş olmaları lazım. Depreme hazırlanacaksak, bilinçsiz bir halkla baş edemezsiniz. Yani halk, deprem öncesinde, deprem sonrasında ne yapacağını biliyor olması lazım. Halk eğitimi olmalı.”