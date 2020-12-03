Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da 7.6 büyüklüğünde deprem olabilir

Prof. Dr. Naci Görür, "Kumburgaz kolunun yani Silivri açıkları ile Yeşilköy açıklarına uzanan 65 kilometrelik fayın kırılmasıyla en az 7.2 büyüklüğünde bir deprem olacağını ama Adalar'ın güneyinden geçen fay hattı kırılırsa en fazla 7 büyüklüğünde deprem olacağını düşünüyoruz. Ancak her ikisinin birden kırılma olasılığı var. İkisi birden kırılırsa İstanbul'da 7.6 büyüklüğünde bir deprem olacak" dedi.

Olası İstanbul depremi ile ilgili olarak son araştırmalar hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Görür sözlerini şöyle sürdürdü;

"Son yapılan bütün araştırmalar Marmara'da iki farklı fay kolunun kilitlendiği yönünde. Bunlardan biri Kumburgaz fay kolu, diğeri de Adaların güneyindeki fay kolu. Bu iki fay kolu kilitli. Yani bu kol üzerinde herhangi bir ciddi deprem olmuyor. Ufak depremler oluyor bu da bizim klik dediğimiz daha yavaş kaymaların sonucu olan küçük depremler. Bunlar da kilitli fay kısmını etkiliyor. Belirli anlamda da stres değişimine neden oluyor. Bu da bizi endişelendiriyor. Şu an çoğu araştırmacılar Marmara'da bu iki fay kolundan birinin kırılması sonucunda minimum 7.2 büyüklüğünde bir deprem olacağını bekliyor. Özellikle Kumburgaz kolunun yani Silivri açıkları ile Yeşilköy açıklarına uzanan 65 kilometrelik fayın kırılmasıyla en az 7.2 büyüklüğünde bir deprem olacağını ama Adaların güneyinden geçen fay hattı kırılırsa en fazla 7 büyüklüğünde deprem olacağını düşünüyoruz. Ancak her ikisinin birden kırılma olasılığı var. Ya aynı zamanda ya da belirli bir zaman aralığından sonra kırılma olasılığı var. İkisi birden kırılırsa İstanbul'da 7.6 büyüklüğünde bir deprem olacak. Farklı zamanlarda olursa kısa zaman içerisinde 7'nin üzerinde iki farklı deprem olacak demektir. Bunun örneği 1766 yılında olmuştur. 1766 yılında 3 ay arayla 2 tane 7'nin üzerinde deprem meydana gelmiş. Dolayısıyla Marmara'daki durum deprem yönünden endişe vericidir." (DHA)