T24 LogoT24 Logo
Gündem

Prof. Dr. Naci Görür: Elazığ depremini artçı deprem zincirinin son halkaları gibi düşünebilirsiniz

Elazığ'da bugün 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti

03 Ocak 2021 21:48

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğünde deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür, "Endişe yok. Bunu da artçı deprem zincirinin son halkaları gibi düşünebilirsiniz" dedi.

Görür, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlar, Elazığ-Sivrice/Kalaba’da 4,2 deprem oldu. Daha önce dediğim gibi 2020 depremi temizlik hareketine devam ediyor. Endişe yok. Bunu da artçı deprem zincirinin son halkaları gibi düşünebilirsiniz. Sevgiyle."

TIKLAYIN: Elazığ’da 4,2 büyüklüğünde deprem

ETİKETLER

elazığdepremsivricenaci görürafad
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24