Prof. Dr. Naci Görür: Elazığ depremini artçı deprem zincirinin son halkaları gibi düşünebilirsiniz

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğünde deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür, "Endişe yok. Bunu da artçı deprem zincirinin son halkaları gibi düşünebilirsiniz" dedi.

Görür, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlar, Elazığ-Sivrice/Kalaba’da 4,2 deprem oldu. Daha önce dediğim gibi 2020 depremi temizlik hareketine devam ediyor. Endişe yok. Bunu da artçı deprem zincirinin son halkaları gibi düşünebilirsiniz. Sevgiyle."

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