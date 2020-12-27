Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'da meydana gelen deprem hakkında konuştu: Ocak 2020'deki büyük depremin artçısı olabilir

Bugün sabah saatlerinde Kandilli Rasathanesi, Elazığ Kavaktepe’de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Depremden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olumsuz bir durum olmadığını açıkladı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, "Büyük Elazığ depreminin artçısı olabilir" dedi.

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Görür'ün açıklamaları şöyle:

"Dün Elazığ’da olan 4,1 büyüklükteki bir depremden sonra aynı bölgede bugün de 5,3 büyüklükte bir deprem oldu. Kanaatime göre, bu depremler muhtemelen Ocak 2020 büyük depreminin sonuçları. Bu yörede DAF zonunda kırılmamış irili ufaklı yerler krılıp rahatlıyorlar. Geçmiş olsun"