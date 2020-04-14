Prof. Dr. Naci Görür Karadeniz'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası duyulan sesin nedenini açıkladı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, AFAD'ın büyüklüğünü 3.8, Kandilli Rasathanesi'nin ise 4.1 olarak ölçtüğü Karadeniz'de meydana gelen deprem sonrası duyulan seslerle ilgili, "Bu sesler deprem odağından çıkan sismik dalgaların arz kabuğu içerisinden geçip atmosfere ulaşıncaya kadar geçtiği ortamlardaki etkileşimler nedeniyle çıktı" dedi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz açıklarında meydana gelen depremle ilgili, "Kanal İstanbul açıklarında, Karadeniz’in içinde bugün 4.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Tüm Karadeniz Bölgesi, hem batı hem de doğu Pontidler, Türkiye'nin en az deprem aktivitesi olan bölgelerimizden biridir. Deprem öncesi ve sırasında duyulan uğultu ve sesler deprem odağından çıkan sismik dalgaların arz kabuğu içerisinden geçip atmosfere ulaşıncaya kadar geçtiği ortamlardaki etkileşimler nedeniyle çıktı" diye yazdı.

Depremde deniz içindeki bindirmeli fay hatlarının etkili olabileceğini belirten Prof. Dr. Görür, "Muhtemelen bu faylar Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın batı Pontidleri (Batı Karadeniz Bölgesi-kara) Karadeniz'e itmesi sonucu gelişmişlerdir. Bu deprem belki işte böyle bir bindirme fayının etkisiyle olmuştur" dedi.

Ne Olmuştu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İstanbul'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak geçmişti.

AFAD'ın verilerine göre 02.56'da gerçekleşen deprem, Karadeniz'de İstanbul-Arnavutköy açıklarında ve yerin 7,03 kilometre derinliğinde meydana gelmişti.

Sosyal medyada yüzlerce kullanıcı, depremin hissedildiğine dair paylaşımlarda bulunmuştu.

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