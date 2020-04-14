Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İstanbul'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak geçti.

AFAD'ın verilerine göre 02.56'da gerçekleşen deprem, Karadeniz'de İstanbul-Arnavutköy açıklarında ve yerin 7,03 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü ilk önce 3,7 olarak duyururken, kısa süre sonra 4,1 olarak revize etti. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 17,6 kilometre derinlikte meydana geldi.

Sosyal medyada yüzlerce kullanıcı, depremin hissedildiğine dair paylaşımlarda bulundu.