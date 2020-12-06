Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran: Çin aşısı başarısız olursa aşıya erişim sorunu yaşayacağız

Çin'den getirilen Koronavirüs aşısı için gönüllü olan Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran "Eğer Çin aşısı başarısız olursa, Türkiye'nin aşıya erişimi sorun olacak. Ne zaman aşıya erişebileceğimiz çok belirsiz olacak" uyarısında bulundu.

Çin'den getirilen Koronavirüs aşısı için gönüllü olan Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran, herhangi bir yan etki hissetmediğini söyledi.

Pfizer'in aşısını şirketin üretim kapasitesini düşürmesiyle 500 bin kişinin olabileceğini söyleyen Cankurtaran "10 milyon Çin aşısı alacağımıza aşı çalışması yapan diğer şirketlerle de anlaşma yapıp her şirketten toplam 10 milyon aşı alsaydık daha iyi olurdu çünkü eğer Çin aşısı başarısız olursa, Türkiye'nin aşıya erişimi sorun olacak. Ne zaman aşıya erişebileceğimiz çok belirsiz olacak" dedi.

Koronavirüs açısından yüksek risk grubunda olan toplam 15 milyon kişinin olduğunu ifade eden Cankurtaran, risk grubundaki kişilerin henüz grip aşılamalarının bile bitirilemediğini söyledi.

Koronavirüs aşısında zorunluluk getirilmesiyle alakalı görüşlerini aktaran Cankurtaran "Kural olarak bir zorunluluk olmasa bile uygulamada bir zorunluluk olabilir. Örneğin aşılanan ülkeler aşılanmayanlara sınırlarını mutlaka kapatacaktır. Dolayısıyla başka bir ülkeye gitmek istediğiniz zaman mecburen aşı olmak zorundasınız. Havayolu şirketleri böyle bir uygulama getirebilir. Aşı olmayan vatandaşları uçağa almayabilirler" ifadelerini kullandı.

Cankurtaran, aşı karşıtlarıyla ilgili de "Senin hayatını bir aşıyla kurtaracağız dediğiniz zaman, insanlar kendilerine çip takılacağını ya da aşıyla kısır bırakılacaklarını düşünüyor. Bu insanlar zaten vardı hep olacak. Bir aşı kesin olarak başarılı sonuç verdiği zaman tüm aşı karşıtları, aşı olmak için sıraya girecek çünkü bu hayati bir konu" diye konuştu.

Cankurtaran, Çin aşısının en az yan etkiye sahip olan aşılardan biri olabileceğini ifade ederek "Mantıken inaktif bir aşı olduğu için çocuklara aşı yaptırdığımız zaman olduğu gibi biraz ateş yapabilir" dedi.