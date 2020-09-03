Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran: Ankara Wuhan oldu, 14 gün sokağa çıkma yasağı gelmeli

Hacettepe Üniversitesi’nden iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran, kişisel sosyal medya hesabından, "Ankara Wuhan oldu" diyerek 14 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi çağrısında bulundu. Prof. Cankurtaran, "Özel yoğun bakımlar pandemi için açılmalı. Halkın inisiyatifine bırakmak yanlış" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapmış; ''Şu an Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda'' demişti.

Sağlık emekçileri ve meslek odaları da bir süredir Ankara'ya ilişkin uyarılarda bulunuyordu.

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"Özel yoğun bakımlar pandemi için açılmalı"

Önemli bir uyarı da Hacettepe Üniversitesi’nden iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran'dan geldi. Twitter’da Ankara’daki duruma ilişkin paylaşım yapan Prof. Dr. Cankurtaran, şunları yazdı:

“Ankara Wuhan oldu. 10-14 gün sokağa çıkma yasağı gelmeli. Ankara sağlık kapasitesi aşabilir. Artık hasta yatıracak yoğun bakım zorlaşıyor. Kapalı her hastane açılmalı. Özel yoğun bakımlar pandemi için açılmalı. Halkın inisiyatifine bırakmak yanlış.

Aman dikkat Ankara. Virüs aramızda. 60 yaş üstü kişiler ve onların yakınları daha da dikkat etmeli. Şehrimiz şu an en çok Corona hastası olan yer. Atlatacağız bu zor günleri. Maksimum dikkat, özen lütfen. Her yaş dikkat etmeli.”