Prof. Dr. Musa Karakükçü, kanser nedenlerine dikkat çekti

KAYSERİ, (DHA) - KANSERE Karşı Birlikte Derneği Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükçü, her geçen sene kanserli hasta sayısının arttığına dikkat çekerek, \"Önemli olan bir genetik bozukluğu varsa hastalarda kanser gelişme riski daha da artıyor. Bunun yanında bir de dış etkenler var\" dedi.

Kansere Karşı Birlikte Derneği Yönetim Kurulu üyeleri 3. yönetim kurulu toplantısını Kayseri Şeker Fabrikasında pancar ekicileri kooperatifi başkanı Hüseyin Akay\'ın da katılımı ile yaptı.

Kansere Karşı Birlikte Derneği Başkanı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji ABD Başkanı Prof Dr. Musa Karakükçü toplantıda yaptığı açıklamada\"Bugün Kansere Karşı Derneğinin 3. Yönetim Kurulu toplantısını yaptık. Derneğimiz pek çok ziyaretlere gitti ve televizyon programlarına katıldı. Bizim amacımız bu dernekle birlikte kanserli çocuklarımızın daha iyi şartlarda daha uygun ortamda tedavilerini yapabilmek. Bu tedaviler sırasında çocuklara olduğu kadar ailelerine yardımcı olabilmek. Bu amaçla bu derneği kurduk. Dernek olarak Erciyes Üniversitesi içerisinde faaliyetlerini gösterecek ve Erciyes üniversitesinde çocuk hastalıkları hastanesinde yeni bir çocuk hematoloji onkoloji hastanesi, yeni bir kemik iliği hastanesi kurmayı planlıyoruz. Bu sayede hem çocuklarımıza hem de ailelerine daha kaliteli hizmet vermek istiyoruz\" dedi.

Her geçen sene kanserli hasta sayısı arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Karakükçü, \"Önemli olan bir genetik bozukluğu varsa hastalarda kanser gelişme riski daha da artıyor. Bunun yanında bir de dış etkenler var. Dış etkenler içerisinde pek çok şey sayılıyor. Bunlardan bazıları viral hastalıklar, bazıları dışarıdan alınan iyonize radyasyon, bazen çok fazla alınan güneş ışığı, bazen de bizim yediklerimiz, içtiklerimize karışan insektisit pestisit dediğimiz böcek ve ilaçları bu tarımsal gıdalara katılan fazladan katılan ilaçlama yöntemleridir. Bunun yanında son dönemde gelişmekte olan ve GDO’lu gıdasal ürünler ve nişasta bazlı şeker tatlandırıcılardır. Biz tatlandırıcıların kansere yatkınlık yaptığını zaten biliyoruz. Özellikle mesane kanserine tatlandırıcılar bir faktördür. Bu tür gıda katkılarının ve ya normal şeker yerine kullandırılan tatlandırıcıların GDO’lu mısır nişastasından elde edilen şekerlerin insanların sağlığına tehlikeli olabileceğini düşünüyoruz\" diye konuştu.



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