Prof. Dr. Mümtaz Turhan İAÜ'de anıldı

İSTANBUL, (DHA)- Türkiye’de deneysel psikoloji çalışmalarının öncüsü ünlü sosyal bilimci Prof. Dr. Mümtaz Turhan, vefatının 50’nci yılında İstanbul Aydın Üniversitesi’nde anıldı. Programa ünlü bilim insanının kızı Fügen Turhan da onur konuğu olarak katıldı.

Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük sosyal bilimcilerden, deneysel psikolojinin Türkiye’deki öncüsü Prof. Dr. Mümtaz Turhan, İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin (İAÜTAM) düzenlediği “Vefatının 50’nci Yılında Prof. Dr. Mümtaz Turhan’ı Anma Günü”nde anıldı.

Ünlü bilim insanının kızı Fügen Turhan’ın onur konuğu olarak katıldığı panelde açılış konuşmasını İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı ve Türkiye Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet Çay yaparken, Turhan’ın öğrencisi, ünlü psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu Turhan’la ilgili anılarını aktardı.İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Gökçen Çatlı Özen ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Canatan ise, Prof. Dr. Mümtaz Turhan’ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

\"ÇOK AÇIK FİKİRLİ BİR İNSANDI\"

Prof. Dr. Mümtaz Turhan’ın çok iyi bir sosyal bilimci olmasının ötesinde çok iyi bir baba ve çok iyi bir insan olduğunu ifade eden Turhan’ın kızı Fügen Turhan ise şunları söyledi:

“Son derece hoşgörülü ve açık görüşlü biriydi. Bizi asla sıkmazdı. O kadar ki bugün bile düşünüldüğünde şaşkınlık yaratacak denli açık fikirli bir yaklaşımı vardı. Hayattan büyük keyif alan ve oldukça esprili, şakacı bir insandı. 70 yıla yakın bir süre önce çalışmalar yapmış bir insanın halen böyle gündemde olması aslında bizim özümüz. Eğer toplum olarak babamın açtığı yolu devam ettirseydik, 150 senenin üstüne bir 70 sene koymuş olabilirdik.”

\"ANADOLU KÜLTÜRÜNÜN GELECEĞE TAŞINMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLERDİ\"

Prof. Dr. Mümtaz Turhan’ın yanında önce öğrencisi, daha sonra da asistanı olarak bulunmasının kariyerinin dönüm noktası olduğunu söyleyen ünlü psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, Turhan’ın tanıdığı en değerli bilim insanlarından biri olduğunu söyledi. Cüceloğlu, “Mümtaz Turhan aynı zamanda bizim Anadolu kültürümüzün, evrensel insani değerler olduğu, bu nedenle bu değerlerin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması gerektiği düşüncesindeydi” diye konuştu. Turhan’a göre bir bilim insanının her şeyden önce dürüst olması gerektiğini ifade eden Cüceloğlu, “Bir bilim insanı her şeyden önce hakkaniyetli ve gerçeğe saygılı olmalıdır” dedi.