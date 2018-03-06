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Prof. Dr. Muhibbe Darga hayatını kaybetti

İstanbul Üniversitesi'nde arkeoloji eğitimi alan Darga, yaptığı çalışmalarla öncü oldu

06 Mart 2018 14:32

Arkeolog, Hititolog, dilbilimci Prof. Dr. Muhibbe Darga hayatını kaybetti.

1921 yılında İstanbul’da doğan ve İstanbul Üniversitesi’nde arkeoloji eğitimi alan Darga, yaptığı çalışmalarla öncü oldu.

Muhibbe Darga kimdir?

II. Abdülhamid'in başmabeyncisi Darugazade Mehmet Emin Bey'in torunudur. Erenköy Kız Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Arkeoloji bölümünden mezun oldu. 1947'de doktor, 1965'te doçent ve 1973'te profesör oldu. Karatepe, Gedikli ve Değirmentepe kazılarına katıldı. Şemsiyetepe ve Şarhöyük kazılarına başkanlık etti. Side dilinin çözümüne katkıda bulundu. Birçok makalenin yanı sıra Eski Anadolu'da Kadın adlı bir kitabı vardır.

Arkeolog ve yazar Emine Çaykaranın kendisiyle yaptığı ayrıntılı bir söyleşiden oluşan biyografisi 2002 yılında Arkeolojinin Delikanlısı Muhibbe Darga Kitabı adıyla yayımlanmıştır. Muhibbe Darga, ilk Türk seyyahlarından da olan büyükbabası Mehmet Emin Bey'in anılarını 2009 yılında İstanbul'dan Asya-yı Vusta'ya Seyahatadıyla derlemiştir. 2010 yılında Kazı Başkanının Karavanası isimli kitabı yayınlanmıştır.

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