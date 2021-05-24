Prof. Dr. Müftüoğlu yanıtladı: BioNTech aşısı kimlere yapılamaz, görülen yan etkiler neler?

Her aşıda olduğu gibi BioNTech aşısından sonra da çok az sayıdaki vakada aniden ortaya çıkabilen ağır alerjik reaksiyonlar (anaflaksi) gözlenmiş. Ama bunlarda da belli tıbbi tedaviler yapıldıktan sonra tam düzelme sağlanmış. Bununla birlikte BioNTech aşısı için de 'herhangi bir ağır alerjik reaksiyon oluşmayacağına dair garanti vermek' prensip olarak doğru ve mümkün değil.

Aşının yan etkileri neler?

Her aşıda olduğu gibi BioNTech aşısından sonra da aşının yapıldığı yerde ya da genel olarak bedende bazı “bildik tepkiler” ortaya çıkabiliyor. Bilelim ki bu tepkiler de en fazla 2-3 gün sürüyor. En sık görülen aşı reaksiyonları şunlar:

-Aşı yapılan yerde ağrı (yüzde 80)

- Genel bir yorgunluk hali (yüzde 60)

- Baş ağrısı (yüzde 50)

- Genel kas ağrıları (yüzde 30)

- Titreme (yüzde 30)

- Eklemlerde ağrı (yüzde 20)

- Aşı yapılan yerde şişme ve kızarıklık (yüzde 10)

- Vücut ısısında artma (yüzde 10)

- Nadir durumlarda görülen uykusuzluk, kol ve bacak ağrıları, kaşıntılar, lenf bezlerinde şişme (yüzde 1-5)

Yüz felci yapabileceği doğru mu?