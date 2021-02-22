Prof. Dr. Müftüoğlu: Uzmanlara göre vaka sayısının 100 binde 50’nin altına düştüğü yerlerde normalleşme adımları yavaş yavaş atılabilir

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip Koronavirüs salgınındaki tedbirlerde azalmaya ilişkin olarak, "Uzmanlara göre vaka sayısının 100 binde 50’nin altına düştüğü yerlerde normalleşme adımları yavaş yavaş atılabilir." değerlendirmesini yaptı.

Müftüoğlu yazısında, "Rakam 25’in altına düştüğünde de kademeli normalleşmeye rahatlıkla geçilebilir. Kısacası, kademeli normalleşmede de 'Hak eden kazansın' cümlesiyle özetlenebilecek bir durum söz konusudur." düşüncesini dile getirdi.