Prof. Dr. Müftüoğlu, uçak yolculuğu yapanları Omicron'a karşı uyardı: Bazı önlemlere hassasiyetle uymalarında yarar var

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Omicron’un yayılma hızına dikkati çektiği hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında, uçak yolculuğu yapacak olanları bazı uyarı ve önerilerde bulundu.

Müftüoğlu şunları kaydetti:

“Bu köşenin okuyucuları kolayca hatırlayacaklar: Salgının başlangıç döneminde de uçak yolculuklarında dikkat edilmesi gereken önlemler konusunda bazı önerilerde bulundum. Örneğin, “mümkün olduğu kadar ön koltuklarda seyahat etmek, tuvaletlere yakın oturmamak, koridorda değil, cam kenarında oturma tercihinde bulunmak” ilk akla gelen tedbirler olmalıdır. Yukarıdaki açıklamayı yapan İATA yetkilisi Powell’a göre, ‘Business Class’ta uçmayı tercih etmek de daha sıkışık olan ekonomi bölümünde yapılan seyahatlerden daha güvenli’ gibi görünüyor. Diğer taraftan’ seyahat süresince maskelerin çıkarılmaması, uçak içindeki yüzeylere -oturulan koltuklar dahil- temas konusunda hassas davranılması, seyahat esnasında yan koltukta oturanlarla yüz yüze temastan kaçınılması ve hiçbir şekilde maskelerin çıkarılarak aynı anda yemek yenmemesi de’ önemli ve etkili ek tedbirler olarak gösteriliyor. Bu önerileri dikkate almak ve hava yolculuğu ile ilgili önlemleri daha havaalanının kapısından girmeden, “maske, mesafe, hijyen” kurallarına uyarak uygulamaya geçirmekte fayda var.”

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