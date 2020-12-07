Prof. Dr. Müftüoğlu: Salgını kontrol altına alabilmek için elimizde aşıdan daha etkili bir çözüm halen yok

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, “Salgını kontrol altına alabilmek için elimizde aşıdan daha etkili bir çözüm halen yok” görüşünü savundu.

Müftüoğlu, “Sinovac aşısı konusunu pek çok enfeksiyon hastalıkları uzmanı ile konuşup tartıştım. Ortak görüşleri şu: Aşının henüz 3. Faz sonuçları açıklanmamış olsa bile acilen uygulanmasında fayda var. Zira salgını kontrol altına alabilmek için elimizde aşıdan daha etkili bir çözüm halen yok. Ayrıca Sinovac aşısı etkinlik rakamları henüz açıklanmamış olsa bile güvenlik açısından sorun yaratmayacağı düşünülen/kabul edilen bir ölü virüs aşısıdır. Peki netice? Konuştuğum uzmanlar da sıra kendilerine geldiğinde aşıyı yaptıracaklarını söylediler. Kişisel görüşümün de aynı olduğunu belirteyim. Yani ben de o uzmanlar gibi hareket edeceğim.” İfadesini kullandı.

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