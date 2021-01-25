Prof. Dr. Müftüoğlu: Restoran ve kafelerin açılmasına zamanından önce izin verilecek olursa vaka sayıları ve ölüm oranlarında yeniden sayısal patlamalar yaşanabilir

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, “Eğer restoran ve kafelerin açılmasına zamanından önce izin verilecek olursa, alınacak önlemler ne kadar ciddi ve sert olursa olsun vaka sayıları ve ölüm oranlarında yakaladığımız bu olumlu gelişme trendi yerini yeniden sayısal patlamalara bırakabilecektir.” görüşünü savundu.

Müftüoğlu yazısında, “Bilim Kurulu üyeleri de bu düşüncedeler. Dün Hürriyet’e yaptıkları açıklamalarda Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan Hoca, “Vaka sayısı 2 binin altına inmeden restoranları açmamız riskli olur” demiş. Diğer hocaların da görüşleri farklı değil. Mesela Prof. Dr. Levent Akın Hoca da “Lokanta ve kafelerin açılması ancak PCR testlerinde pozitiflik oranı yüzde 1’in altına indikten sonra değerlendirilmeli” görüşünü savunmuş. Konuştuğum uzmanların çoğu önemli bir başka soruna daha dikkati çekiyor: Onlara göre restoran ve kafelerin zamansız açılması okulların açılmasını da geciktirebilecek bir yanlış olabilir.” düşüncesini dile getirdi.

Müftüoğlu, "Özetle çok ama çok önemli bir tercihle karşı karşıyayız: Açılımdaki önceliğimiz okullar mı, lokantalar mı olmalı? Önce lokantalar mı, yoksa okullar mı açılmalı? Kişisel kanaatim şu: Okulların açılması lokantaların açılmasından daha öncelikli ve önemli bir konudur. Unutmayalım ki ekonomi bugünün, eğitim ise yarının kurtarıcısı ve garanticisidir." ifadesini kullandı.