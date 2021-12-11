Prof. Dr. Müftüoğlu: Önümüzdeki günlerde Omicron’u, Delta varyantından daha çok tartışacağız

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Koronavirüs pandemisinde yeni varyant Omicron’la ilgili kaleme aldığı bugünkü yazısında, “Görünen o ki önümüzdeki günlerde Omicron’u, Delta varyantından daha çok tartışacağız” dedi.

Tartışmaların Omicron’un tartışma hızının ve ne kadar tehlikeli olduğu üzerine yoğunlaşacağını söyleyen Müftüoğlu, Hürriyet gazetesindeki bugünkü köşesinde bu doğrultudaki araştırmalardan elde edilen sonuçları şöyle aktardı:

Omikron vakalarının verilerini izleyen bazı uzmanlar, bu yeni varyantın, virüsün gidişini, pandeminin sonlanma sürecini hızlandırabileceğini düşünüyor. Yine aynı uzmanlar bu yeni varyantın korkulduğu kadar tehlikeli olmadığını, dahası “ağır hastalığa” yol açma ihtimalinin daha önceki varyantlara oranla daha düşük kaldığını da ileri sürüyor. Biraz daha ileri gidip, bu yeni varyantta oluşan değişiklikler sayesinde virüsten kurtuluşumuzun kolaylaşacağını düşünenler bile var. Kısacası geçen hafta yazdığım ihtimal -Omikron’un bir “yeni yıl hediyesi” olma ihtimali- son günlerde daha sık konuşuluyor, muhtemelen de geçtiğimiz haftaya oranla daha çok kabul görüyor. Ama elimizdeki bilgiler yeterli değil ve ileri sürülen fikirler şimdilik sadece varsayımdan ibaret. Kısacası belirsizlik sürüyor.

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