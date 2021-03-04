Prof. Dr. Müftüoğlu “normalleşme adımlarını" yorumladı:  Yeni strateji bu haliyle pek de inandırıcı görünmüyor, güven vermiyor

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni normalleşme adımlarına ilişkin olarak, "Yeni strateji bu haliyle pek de inandırıcı görünmüyor, güven vermiyor" yorumunu yaptı.

Müftüoğlu yazısında, "Günlük vaka sayılarındaki artış pandemi matematiğine aşina herkes için korkutucu. Ve tam da günlük rakamların 10 binleri geçtiği farklı bir dönemde salgında neticeyi derinden etkileyecek önemli kararlar aldık ve 'yerinde karar dönemi' diye tanımlanan farklı bir uygulamaya geçtik. Uygulamanın esasında, 'kademeli esnetme' yerine 'renklendirilmiş normalleşme' diyebileceğimiz farklı bir uygulama var. Enfeksiyon hastalıkları veya halk sağlığı uzmanı olmasam da süreci başından beri dikkatle izleyen, her aşamasında ilgili hocalarla yoğun bilgi alışverişinde bulunan 40 yıllık bir 'hekimlik tecrübesi'yle baktığımda bu yeni uygulamaya katıldığımı, yürekten bir “Evet, doğrusu yapıldı” diyebileceğimi söylemem çok güç. Üstelik itiraf edeyim, benim gibi düşünen uzmanların sayısı da oldukça fazla. Kısacası bu yeni uygulama, bu yeni strateji bu haliyle pek de inandırıcı görünmüyor, güven vermiyor." düşüncesini dile getirdi.