Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan Kızılay'a çağrı: Evine ekmek götürmekte bile zorlananlar maskeyi satın alacak parayı nereden bulacak; devreye girmelisiniz

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet'teki bugünkü köşesinde dün getirilen toplu alanlara maskesiz girme yasağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kimi vatandaşın ekonomik sıkıntı çektiğini ve evine ekmek dahi götürmekte zorlandığını ifade eden Müftüoğlu, Kızılay ve diğer yardım kuruluşlarına çağrıda bulundu.

"İşte tam da bu noktada devreye Kızılay ve diğer yardım kurumlarının girmesi gerekiyor" diyen Müftüoğlu, "Hatta biraz daha ileri gidilmesi, yine ailelere maske yanında dezenfektan, sabun, deterjan, kolonya gibi ‘hijyenik malzeme’ dağıtımına da gecikmeden başlamamız lazım" ifadelerini kullandı.

Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Tamam, maske takmak şart oldu. Tamam, maskesiz sokağa çıkan herkesin hastalığı yayma ihtimali var. Tamam, markete/eczaneye giren, dolmuşa/otobüse/metroya/metrobüse binen herkesin maskesizse virüs kapma ihtimali iyice arttı. Eyvallah! Peki zaten iyice zorlanan, ekonominin zor olduğu şu günlerde gelir düzeyi düşük hatta işinden olan kardeşlerimiz maskeyi satın alacak parayı nereden bulacak? Evine ekmek götürmekte bile zorlananlar var. Onlar bu ek maliyeti nasıl taşıyacak? İşte tam da bu noktada devreye Kızılay ve diğer yardım kurumlarının girmesi gerekiyor. Hatta biraz daha ileri gidilmesi, yine ailelere maske yanında dezenfektan, sabun, deterjan, kolonya gibi ‘hijyenik malzeme’ dağıtımına da gecikmeden başlamamız lazım."

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