Prof Dr. Müftüoğlu: Koronavirüs'ler bu hücreleri görünce adeta ‘tası tarağı toplayıp’ koşa koşa kaçıyor

Hürriyet yazarı prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı başlanan kök hücre tedavi denemelerinin kendisini heyecanlandırdığını ifade etti. "Mezenkimal kök hücrelerinin iki önemli özelliği var" diyen Müftüoğlu, "Birincisi, koronavirüse karşı yüzde 100 dirençli olmaları. Virüs bu hücrelere bulaşamıyor, onları asla hasta edemiyor. İkincisi daha da önemli: Koronavirüsler bu hücreleri görünce adeta ‘tası tarağı toplayıp’ koşa koşa kaçıyor" dedi.

Bu sürecin ise maliyetli ve ağır işleyeceğini belirten Müftüoğlu, "Anlaşılan o ki COVID-19’u tedavi edecek ilaç veya ilaçların bulunabilmesi için en iyi ihtimalle 1-2 yıl süreye ihtiyacımız var" diye yazdı. "Bu durumda elimizdeki tek alternatif bu sorunun çözümünde de faydalı olabileceğini düşündüğümüz ve benzer virüs hastalıklarının tedavisinde daha önceki salgınlardaki uygulamalarla faydalarını müşahede ettiğimiz farklı ilaç ya da ilaçları kullanmak. Yani bu ilaçları ‘yeniden konumlandırma’ sürecinin bir parçası haline getirmektir" diyen Müftüoğlu bu ilaçları şöyle sıraladı:

* Antiviral ilaçlar: Bunlar virüs yok edici güçleri nedeniyle daha önce farklı virüs enfeksiyonlarında denenip başarılı bulunmuş ve bu nedenle ruhsatlandırılıp uygulamaya girmiş ürünlerdir. Mesela Remdesivir, Favipiravir bunlara örnektir.

* Antiparaziter ilaçlar: Sıtma tedavisinde kullanılan Hidroksiklorokin ve Klorokin COVID-19 tedavisinde de kullanılıyor. Uyuz gibi bazı parazitel hastalıkların tedavisi için reçete edilen Ivermektin ise henüz araştırma aşamasında.

* Bağışıklık düzenleyiciler: COVID-19 enfeksiyonunda bağışıklık sisteminin aşırı, ölçüsüz, orantısız ve kontrolsüz tepki vermesi büyük bir problem. Bu tepkinin ölümcül sonuçları olabiliyor, çoğu hasta bu kontrolsüz tepkilerin neticesi olarak yoğun bakıma alınıyor. İşte bu tepkiyi önleyen, dengeleyen ve yönetebilen ürünler de (örneğin tocilizumab, kortizon) zaman zaman tedavide yer bulabiliyor.

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