Prof. Dr. Müftüoğlu: Covid-19 mücadelesinde yanlış bir yola girdik, mücadelenin neredeyse tamamını aşı beklentisine yükledik

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Covid-19 mücadelesinde yanlış bir yola girdik, mücadelenin neredeyse tamamını aşı beklentisine yükledik" görüşünü savundu.

Müftüoğlu, "Şu kesin: Hasta olmamak için aşı olmamız şart. Ama bilelim ki aşılar hâlâ 'Eldeki değil, daldaki kuş!' Anlamı şu: Salgın maalesef 'hızı artarak' devam ediyor. Neticede de kaybettiklerimizin sayıları her gün biraz daha artıyor. Geldiğimiz nokta bu nedenle son derece kritik." düşüncesini dile getirdi.

Müftüoğlu yazısında, "Aşılardan önce mevcut durumumuza odaklanmamız gerekiyor. Eğer acil ve daha uzun süreli bir kapanmaya gitmek istemiyorsak, eğer aşılanana kadar daha çok insanımızı kaybetme yanlışına son vermeyi arzuluyorsak hemen ve acilen önlemler konusunda daha duyarlı bir pozisyon alalım." ifadesini kullandı.