Prof. Dr. Müftüoğlu: Covid-19 geçiren bazı beyinlerin 10 yıla kadar yaşlanabildiği, bazılarının da IQ seviyelerinin düştüğü anlaşılmış

Hürriyet baş yazarı, İç Hastalıkları Profesörü Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü yazısında Imperial College London, King’s College London ve Chicago Üniversitelerinin Koronavirüs (Covid-19) üzerinde yaptığı bir çalışmayı aktardı.

COVID-19’un beyinde oluşturabileceği olumsuz sonuçları üzerinde yapılan çalışmada, hastalığı geçiren ve iyileşenlerden bazılarının beyinlerinin neredeyse 10 yıl kadar yaşlanabileceğinin saptandı. Aynı araştırmada hastalığı geçirenlerden bazılarının IQ seviyelerinin de düştüğü anlaşıldı.

"IQ seviyesindeki düşüşün, geçirilen hastalığın ağırlığı ile paralel olduğu da tespit edilmiş. Mesela COVID-19’u en ağır atlatanların IQ’larında yaklaşık 8.5 puanlık bir düşüş kaydedilmiş" diyen Müftüoğlu, "Haber önemli, anlaşılan o ki yeni Koronavirüs ve oluşturduğu COVID-19 enfeksiyonu bizi şaşırtmaya devam edecek" dedi.

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