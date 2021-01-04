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Koronavirüs

Prof. Dr. Müftüoğlu: Çift maske daha mı etkili?

04 Ocak 2021 08:12

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, kendisinin de çift maske kullandığını belirterek, "Elimizde birden fazla maske takmanın daha güvenli olduğunu gösteren net ve açık bir bilimsel kanıt yok. Ama riskli alanlarda görev yapanların muhtemel bir hava sızıntısını sınırlamaya yardımcı olmak amacıyla ekstra bir önlem olarak kullanmaları yanlış bir düşünce olmasa gerek" görüşünü savundu. 

Müftüoğlu yazısında, "Pandemi uzadıkça tedbirler de farklılaştı, son zamanların dikkati çeken önemli değişimlerinden biri ise çift maske kullanımı oldu. ABD’de seçilmiş başkan Joe Biden’ın birden fazla maske takmaya başlaması konuyu daha da güncelleştirdi. İtiraf edeyim, ben de sokakta ve klinikte kesinlikle çift maske kullanıyorum. Ama hemen belirtelim, elimizde birden fazla maske takmanın daha güvenli olduğunu gösteren net ve açık bir bilimsel kanıt yok. Ama bana göre yine de riskli alanlarda görev yapanların muhtemel bir hava sızıntısını sınırlamaya yardımcı olmak amacıyla ekstra bir önlem olarak birden fazla maske kullanmaları yanlış bir düşünce olmasa gerek." ifadesini kullandı. 

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