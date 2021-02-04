Prof. Dr. Müftüoğlu: Aşı sürecinin uzaması Koronavirüs'te aşıya karşı da direnç geliştirebilecek bazı mutasyonlara yol açabilir 

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Koronavirüs mutasyonuna karşı strateji değişikliğine gidilmesi gerektiğini belirterek, aşı sürecinin hızlandırılması çağrısını yaptı.

Müftüoğlu yazısında, "Madem ki mutasyonlu virüslerin daha kolay bulaşma, daha çok insanımızı hasta etme, hastalığın seyrini daha fazla ağırlaştırma ve koruyucu nötralizan antikorlarımızı etkisiz kılma ihtimali var, o zaman bizim de hemen strateji değişikliğine gitmemiz şart." görüşünü savundu.

Müftüoğlu, "İşte o stratejik değişimler... Maske kullanma tedbiri şimdi daha da ciddiye alınmalıdır. İmkân varsa kapalı ve kalabalık ortamlarda çift maske kullanımı akılda tutulmalı, kullandığımız maskelerin güvenliği daha sık sorgulanmalıdır. Sosyal mesafe eskiye oranla biraz daha arttırılmalı, en az iki metreye çıkarılmalıdır. Sosyal mesafeyi korumada güçlük çıkabilecek yerlerden de (düğünler, cenazeler) mümkün olduğu ölçüde uzak durulmalıdır." düşüncesini dile getirdi.

Müftüoğlu, "Hijyenik tedbirler arttırılmalı, özellikle el yıkama gibi önlemler ısrarla sürdürülmeli ve ortam hijyeni daima gündemde tutulmalıdır. Ortam havalandırmak virüsün bulaşmasını önleyen önemli, etkili ve basit bir savunma aracıdır. Kapalı her ortam daha sık ve daha uzun süre havalandırılmaya çalışılmalıdır." ifadesini kullandı.

Müftüoğlu yazısında şunları kaydetti:

"Aşılama süreci hızlandırılmalı ve mümkün olduğu kadar süratle tamamlanmalıdır. Zira sürecin uzaması virüste aşıya karşı da direnç geliştirebilecek bazı mutasyonlara yol açabilecektir.

Sosyal temaslar bu dönemde biraz daha sınırlandırılmalı, asgari ölçülere indirilmelidir."